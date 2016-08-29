В поселке Брусничном мужчина искал бруснику, а набрел на медведя

В Кировской области неподалеку от поселка Брусничный мужчина собирал бруснику и внезапно наткнулся на медведя.

О происшествии рассказал заместитель министра охраны окружающей среды региона Виктор Бушменев, который уточнил, что медведь напал на человека, собиравшего бруснику в Верхнекамском районе. Согласно данным, опубликованным на страничке в социальной сети Twitter, пострадавший от лап хищника был экстренно доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Уточняется, что он получил травмы плеча и головы. Предполагается, что когда состояние мужчины стабилизируется, он будет переведен в одно из медучреждений Кирова.

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