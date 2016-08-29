В Петербурге задержали главу Украинской реформаторской православной церкви

Административное законодательство было нарушено Сергеем Журавлевым, который читал молитвы и пел псалмы в лютеранской церкви на Невском проспекте, за что был препровожден в отделение полиции.

Несколько часов пришлось провести в полиции Сергею Журавлеву, который был обвинен в нарушении законодательства, так как проводил незаконную миссионерскую деятельность. На своих проповедях Журавлев не гнушается методиками вмешательства в подсознание.

Богослужение, проводимое Сергеем Журавлевым, было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Но из отделения полиции глава Украинской реформаторской православной церкви был отпущен, но обязательно должен будет явиться туда снова.

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