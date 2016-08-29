Экс-глава свердловского ГУП «Газовые сети» получил 3 года

29 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор экс-главе ГУП «Газовые сети» Владимиру Яхлакову. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и приговорен к трем годам в колонии общего режима. Яхлаков был взят под стражу в зале суда.

С июня 2011 года по декабрь 2012 года Яхлаков (в должности гендиректора ГУП СО «Газовые сети») заключал фиктивные договоры с подконтрольными ему организациями на выполнение работ по обустройству газопроводов в различных муниципалитетах области.

«При этом необходимость в выполнении данных работ отсутствовала в связи с тем, что они на момент заключения договоров уже были выполнены работниками ГУП Свердловской области «Газовые сети». Впоследствии в счет оплаты фиктивных договоров данным фирмам перечислялись бюджетные средства, которые обналичивались и передавались подсудимому», – указано в официальном сообщении.

В частности, между ГУП «Газовые сети» и муниципальным учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» был заключен муниципальный контракт по строительству газопровода в Артемовском городском округе.

«Яхлаков, зная о том, что работы по данному муниципальному контракту выполнены, заключил с фактически подконтрольным ему ООО «Газалекс» договор на выполнение этих же работ, в счет оплаты по которому было перечислено свыше 4,4 млн рублей. Впоследствии данные денежные средства директор ООО «Газалекс» передал непосредственно Яхлакову», – уточняет пресс-служба.

Всего Яхлаковым было присвоено свыше 51 млн рублей. Подсудимый в ходе расследования уголовного дела частично возместил причиненный ущерб в размере 1,7 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденного сумму причиненного ущерба с учетом частичного возмещения в размере свыше 49 млн рублей.