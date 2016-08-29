Спящий красавец: после аварии никто не смог разбудить заснувшего водителя

В Кирове, на одной из городских улиц произошла авария. Один из ее участников почти сразу после нее... заснул. Разбудить мужчину оказалось не под силу ни участникам ДТП, ни прохожим, ни сотрудникам ГИБДД.

Как следует из видеосюжета на РЕН ТВ, в начале участники ДТП решили, что мужчина пьян, но это предположение не подтвердилось. Прибывшие на место полицейские тоже развели руками: погруженный в крепкий сон водитель не реагировал ни на слова, ни на похлопывания по лицу. Только после того, как его вытащили из машины на дневной свет, молодой человек медленно начал приходить в чувство.

Оказалось, перед тем как сесть за руль, мужчина побывал у врача, который попытался избавить его от алкогольной интоксикации. По словам водителя, он закодировался. Однако, по мнению специалистов, на самочувствие молодого человека повлияла не медицинская процедура, а запрещенные вещества, которые были обнаружены у него в крови.

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