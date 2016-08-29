В Забайкалье уволили почтальона, выбросившего письма в лесу

В Забайкалье со скандалом уволили сотрудницу почты, которая выбросила письма в лесу за городом Могоча.

Сейчас всю корреспонденцию уже подобрали и передали в доставку другим почтальонам. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По этому факту Могочинский почтамт оперативно провел внутреннее расследование.

Сообщение о том, что в лесу за городом обнаружены письма, оставил в Facebook глава Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин. Он узнал об этом от грибников, которые и нашли свалку. Среди писем оказались не только личные и деловые, но и справки из медучреждений за июль и август.

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