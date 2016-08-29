За рулем машины в центре Москвы обнаружили труп

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили за рулем автомобиля в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. Установлено, что смерть наступила около суток назад.

Мужчина умер около дома по улице Земляной Вал в автомобиле Kia Rio. На вид мужчине 30-35 лет. Машина принадлежит столичной организации, какой именно - пока не уточняется.

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