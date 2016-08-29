Умер полицейский, раненый при нападении чеченцев на пост ДПС в Балашихе

Один из сотрудников правоохранительных органов, раненый в результате нападения на пост ДПС в подмосковной Балашихе, скончался. Полицейский ушёл из жизни в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Об этом ТАСС сообщили в справочной института.

Напомним, жестокое нападение на пост ДПС в Балашихе совершили двое чеченцев. Мужчины были вооружены топорами, двое балашихинских полицейских были тяжело ранены. Оба преступника были убиты при задержании.

Некоторые западные СМИ сообщили, что боевики террористической организации ИГИЛ (запрещенной в РФ) взяли ответственность за трагедию на себя. При этом журналисты ссылаются на информацию, размещенную на ресурсах экстремистов.