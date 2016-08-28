Сотрудник сахалинского заповедника выжил в схватке с медведем

Сотрудник заповедника «Поронайский», который располагается на Сахалине, вступил в неравную схватку с огромным медведем, напавшим на инспектора, когда тот находился на территории лесничества.

Несмотря на то, что мужчина успел из ружья выстрелить в животное, медведь смог нанести значительные повреждения сотруднику заповедника. Из лесничества инспектор смог выехать самостоятельно, добравшись на квадроцикле до стана рыболовов, которые помогли ему отправиться в больницу. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение с черепно-мозговыми травмами и рваными ранами. Мужчине была проведена операция, но его состояние оценивается как тяжелое.

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