Водитель на табурете устроил ДТП на Ленинградском шоссе

На 62-м километре Ленинградского шоссе столицы произошло ДТП по вине водителя старенькой «девятки». Машина вылетела на встречку, где протаранила пять машин. К счастью, обошлось без жертв.

Пострадал лишь виновник аварии, остальные отделались ушибами.

Надо отметить, что отечественная «Лада» девятой модели была сильно изношена – водитель управлял авто, сидя на табурете, в салоне же вообще не было сидений. А уж после аварии машину и вовсе нельзя будет восстановить, отмечает ntv.ru.

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