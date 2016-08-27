В сеть попало видео смерча, который напугал сочинцев (ВИДЕО)

Смерч напугал жителей и гостей города Сочи, но напугал не настолько, чтобы не нашлось смельчака, который бы все это не снял. Смерч прошел по побережью, не причинив вреда, но поволноваться заставил.

По свидетельству очевидцев, необычное природное явление произошло 27 августа около шести утра. Атмосферный вихрь заметили в районе сочинского Олимпийского парка. Некоторые свидетели торнадо сообщают, что его воронка была и над самим Сочи. Стихия свирепствовала около получаса, не перемещаясь, но потом иссякла. Специалисты утверждают, что смерч подобной силы способен был привести к масштабны разрушениям и человеческим жертвам. Ранее МЧС региона сообщало о возможном образовании смерчей в акватории моря.