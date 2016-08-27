Женщина бросилась под поезд в московском метро

Трагический инцидент произошел сегодня на станции московского метрополитена «Бауманская».

Около пяти часов вечера на станции бросилась под поезд женщина. Вызванные на место происшествия медики ничем помочь самоубийце не смогли – она скончалась.

Движение поездов из-за ЧП пришлось на время приостановить. В настоящее время оно восстановлено.

По предварительной информации, погибшей было 26 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии – с этой целью будут изучены записи с камер видеонаблюдения. Также предстоит выяснить мотивы, толкнувшие женщину на суицид.

Читайте также:

Другие происшествия

См. все новости дня