Легковая машина врезается на полном ходу в припаркованный грузовик и отлетает на встречную полосу - прямо под автопоезд… Видео этого ДТП со смертельным исходом появилось в сети и набирает популярность.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 8 августа на 761-м километре автодороги "Байкал", недалеко от Малого Кемчуга (Емельяновский район Красноярского края).

На 10-й секунде ролика в кадре появляется Kia, которая обгоняет автомобиль, из которого ведется съемка. Авто движется очень быстро, несмотря на непогоду.

Очевидец происходящего называет водителя Kia «отмороженным» и спустя несколько мгновений «диагноз» подтверждается: авто заносит и кидает на припаркованный грузовик, а затем выбрасывает на встречную полосу под фуру Scania… 40-летний водитель Kia погиб на месте.