Во время пожара в типографии погибла молодая девушка

Среди 17 человек, которые погибли во время пожара в типографии в Москве, была 16-летняя девушка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя киргизской диаспоры.

Как рассказали журналистам очевидцы, большинство из которых - сотрудники предприятия, не все из них работают по трудовым договорам.

Как стало известно, загоревшееся здание принадлежит типографии ООО "Печатный экспресс". В результате трагедии погибли 17 человек, ещё трое пострадали. В качестве основной версии пожара СК рассматривает короткое замыкание в светильнике.

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