В одном из бизнес-центров Омска в шахту рухнул лифт с человеком

В одном из бизнес-центров Омска лифт с человеком внутри рухнул в шахту.

Мужчина зашел в кабину на первом этаже и доехал до восьмого, где лифт резко остановился и внезапно начал стремительно падать вниз. Как сообщает РЕН ТВ, перепуганный человек смог быстро сориентироваться и оперативно выпрыгнуть из кабины. Согласно последним данным, он не пострадал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая уже приступила к проверке случившегося. Выясняются все обстоятельства.

Читайте также:

В жилом доме Подмосковья рухнул лифт, пострадали люди

В Москве упал лифт с пассажиркой



