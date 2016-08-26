В Люберцах взорвали подозрительный предмет

В пятницу специалисты приняли решение уничтожить подозрительный предмет, который был обнаружен на остановке в подмосковных Люберцах.

Объект был ликвидирован при помощи направленного взрыва, передает сегодня РИА "Новости" данные представителей администрации города Люберцы. Отмечается, что оцепление центра города не было снято, несмотря на то, что подозрительный предмет был уничтожен.

Напомним, ранее сегодня "Аргументы недели" сообщили о том, что в самом центре Люберец было перекрыто движение из-за сообщения о заложенной бомбе.

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