Тело одной из трех девочек, пропавших у реки в Амурской области, обнаружено

В пятницу спасатели нашли тело одной из трех девочек, которые в начале августа пропали у реки Бурея в Амурской области.

Об этом заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский, передает РИА "Новости". Он отметил, что тело одной из пропавших сестер-близняшек было найдено в Архаринском районе Амурской области неподалеку от села Северное, где река Бурея впадает в Амур.

Напомним, 2 августа, четыре девочки 2003 года рождения и одна 2005 года рождения гуляли по берегу Буреи и случайно упали в воду. Двум удалось спастись, а три оставшиеся пропали без вести.

Читайте также:

В Челябинске двухлетняя девочка утонула в ванной

В Ивановской области маленькая девочка утонула в бочке



