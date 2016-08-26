Кирпич упал на голову прохожему в центре Москвы

В пятницу, 27 августа, в центре Москвы у станции метро "Дмитровская" на голову прохожему упал кирпич.

Согласно последней информации, инцидент произошел во время демонтажа объекта самостроя. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах столицы, кирпич упал на голову случайному прохожему неподалеку от дома 86А по улице Бутырская рядом с метро "Дмитровская".

Уточняется, что мужчина получил травмы головы и ноги. В настоящий момент устанавливается степень тяжести его травм, а также причина случившегося.

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