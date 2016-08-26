В челябинской больнице женщину приковали к батарее

В одной из больниц в Челябинской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого охранникам пришлось прибегнуть к силовым методам.

Пациентка больницы, разбив стекло, ворвалась в приемный покой и набросилась на сотрудников. Ей удалось укусить одного из них, прежде чем приехала группа быстрого реагирования.

Женщину пришлось приковать наручниками к батарее. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции забрали женщину в отделение. Причины неадекватного поведения устанавливаются. Пострадавший сотрудник проходит обследование на выявление инфекционных заболеваний.

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