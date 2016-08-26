В Ижевске неизвестный «заминировал» два завода

Вчера неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в зданиях ижевского автозавода и ижевского радиозавода заложено по бомбе. Оба предприятия были оцеплены, начались поиски взрывного устройства.

Тем временем рабочие второй смены на улице гадали, почему их не пускают внутрь родного предприятия. На одной из страниц в «ВК», посвященной жизни Ижевска, сразу появилось две версии — это учения или заводы заминировали.

К счастью, информация о заложенных бомбах оказалась ложной. Полиции потребовалось меньше часа, кто таким образом «пошутил». Сегодня, 26 августа, полиция задержала злоумышленника. По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртии, он уже доставлен в отделение полиции и дает показания.

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