В Приамурье подростки нападали на взрослых, избивали и снимали на видео

В Амурской области полиция разбирается с инцидентами, когда несовершеннолетние подростки нападали на жителей поселка Прогресс, сбивали людей с ног, пинали их, делали видеозапись избиения и выкладывали ролики в соцсети.

Видеозапись оказалась в распоряжении сотрудников правоохранительных органов. Судя по видео, подростки напали даже на женщину. Ее несколько раз ударили по лицу.

Стражи порядка оперативно провели проверку. На взрослых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, как оказалось, нападали пятеро подростков в возрасте 12-13 лет. Все дети из благополучных семей. Следователи беседовали со школьниками в присутствии родителей. Дети рассказали, что насмотрелись на ролики в соцсетях, вот и стали нападать на пьяных.

Подростки, нападавшие на жителей поселка, поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. На родителей юных агрессоров составили протоколы.

Читайте также:

Новости по теме "Происшествия"

Все новости дня