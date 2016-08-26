Следствие назвало мотивы захватчика заложников в банке в центре Москвы

Главным мотивом совершенного преступления по захвату заложников в московском отделении «Ситибанка» следствие считает невозможность захватчика выплатить сумму банкам согласно кредитным договорам.

Отделение банка в центре Москвы подверглось нападению со стороны обанкротившегося бизнесмена, который угрожал взрывом. Арам Петросян был вынужден пойти на крайние меры в связи с тяжелым финансовым положением. Такая ситуация сложилась у бизнесмена после банкротства его бизнеса, когда он не смог выплатить кредитные задолженности перед банками.

Переговоры с полицией оказались успешными, и захватчик отпустил всех заложников. Как выяснилось, бомба, которой угрожал бизнесмен, была муляжом.

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