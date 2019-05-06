Куда уходит счастье?

Специалисты из университетов Сан-Диего и Джорджии задались вопросом, счастливы ли современные школьники и какие факторы влияют на данное состояние подростков. Результаты исследований удручают.

Американские исследователи провели совместный эксперимент с участием более миллиона подростков школьного возраста, выясняя, насколько счастлив каждый из них в данную секунду времени.

Выяснилось, что дети, родившиеся после 2000 года чувствуют себя намного менее счастливыми, нежели те, кто был школьником в 1990-х годах. Так какова же причина столь печальных выводов?...