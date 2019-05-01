Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу в ноябре. Положения о защите информации и национальной системе доменных имен заработают с 1 января 2021 года.

Данный закон нацелен на защиту работы российского сегмента глобальной сети Интернет в случае какой-либо угрозы извне, он определяет правила маршрутизации трафика, а также организует контроль над их соблюдением.