СМИ: Apple удаляет приложения для родительского контроля

Американская корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, которые помогают родителям контролировать время использования мобильных телефонов их чадами. Об этом сообщают СМИ США.

Как уточняет газета The New York Times, компания под руководством Тима Кука лишь за последний год удалила или ограничила функционал, как минимум, одиннадцати подобных программ.

Отмечается, что речь идет о самых популярных программах с функцией "родительского контроля". Аналитики убеждены, что корпорация оказывает давление на разработчиков софта.