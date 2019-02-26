Американские производители гаджетов отстают от китайцев и корейцев

Несмотря на всю мощь американской IT индустрии, она не в силах конкурировать с корейским производителем Samsung и китайским Huawei.



Не так давно в США был представлен один из флагманов от "Самсунга" - Galaxy S10, который способен поддерживать технологию 5G. Уже на следующий день американский лидер Д. Трамп заявил, что США должны догнать и перегнать корейцев, запустив стандарт связи 6G.



Не стоит обвинять Трампа в невежестве, понятно, что технологии 6G пока просто нет, важно услышать другой посыл, который был заложен в его эмоциональном выступлении в "Твиттере". Презентация суперсовременного гаджета стала не просто очередным плевком в сторону Кремниевой долины, а обнажила более серьёзные и даже драматические нюансы, о которых мало кто знает.



Не будем углубляться во все тонкости стандарта 5G, достаточно сказать, что скорость интернета в сетях нового поколения будет в 100 раз выше, чем у знакомого нам 4G. В США ещё год назад многие крупные операторы связи пообещали внедрить новый стандарт связи, однако всё это, по большому счёту, оказалось рекламной фикцией.

Известно, что технологическую базу для развертывания новой сети связи активно разрабатывают такие компании, как Qualcomm, Intel и Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco и Samsung. Однако только одна компания может предложить уже готовые решения для внедрения 5G - Huawei.



Соль в том, что еще в 2012 году в США запретили ввоз продукции Huawei по причине защиты нацбезопасности. Правительство США утверждало, что вся техника китайского производителя содержит шпионские "жучки" и т.п. Естественно, реальной причиной было желание американского правительства "поддержать местных производителей". Однако ни один крупный разработчик IT оборудования в США до сих пор не может предложить реальные результаты, способные успешно конкурировать с Huawei.



