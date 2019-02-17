Twitter удалил пост Дональда Трампа

Одно из недавних сообщений президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа в микроблоге Twitter было удалено администрацией соцсети. Причиной стало нарушение авторских прав.

Речь идет о твите американского президента с критикой членов Демократической партии. Трамп опубликовал видеозапись, в котором была использована песня группы R.E.M. под названием Everybody Hurts.

На кадрах видна реакция демократов на его выступление в Конгрессе, выставляющая их в довольно нелепом виде. Подборку фрагментов речи и реакций сделал пользователь под ником Carpe Donktum.

Жалобу на данный твит американского лидера подала компания, которая владеет правами на музыку коллектива. Администрация пошла навстречу. Тогда Трамп опубликовал другой ролик, уже с иной мелодией.