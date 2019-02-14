Пользователи социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои. Речь идет о ссылке, при переходе на которую во всех профилях и сообществах юзеров стала появляться аналогичная публикация.

Ссылка связана с фейковой новостью, рассылка которой коснулась в том числе верифицированных страниц крупных компаний и СМИ. В публикации говорилось, что "ВКонтакте" якобы вводит рекламу в личных сообщениях.

Как пояснили во "ВКонтакте", переход пользователей по ссылкам нежелательных публикаций приводил к эффекту волны и дальнейшему распространению материалов. Уязвимость была устранена в течение двадцати минут.

Руководство социальной сети заверило пользователей, что ситуация находится под контролем. Никакие группы не были взломаны и пароли администраторов сообществ находятся в полнейшей безопасности, пишет РБК.