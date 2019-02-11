В понедельник, 11 февраля, семь регионов Российской Федерации приступают к отключению аналогового вещания федеральных телевизионных каналов и переходят на цифровое эфирное телевидение.

Это Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня. В Минкомсвязи отметили, что все эти регионы полностью готовы к переходу на "цифру".

Для жителей этих регионов бесплатно станут доступны двадцать телеканалов, которые раньше предлагались только в платных пакетах. Кроме того, улучшится качество "картинки" на экране.

Как отмечает РИА Новости, пилотным регионом стала Тверская область. Там аналоговый сигнал был отключен еще в декабре 2018 года. Следом россиян ждут еще две волны: 15 апреля и 3 июня.

Во вторую волну, согласно графику, попадут Москва, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Новгородская, Тюменская области.

В списке тажке Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Сахалин, Ставрополь, Удмуртия, Чувашия, ЯНАО. 3 июня произойдет переход во всех остальных субъектах РФ.