В Великобритании пригрозили заблокировать соцсети

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок обратился к социальным сетям с требованием бороться с опасным контентом, пригрозив в противном случае жесткими действиями вплоть до блокировки.

Заявление министра последовало в связи со скандалом вокруг соцсетей из-за некоторых постов, размещаемых в их информационном пространстве, которые могут толкать подростков на нанесение себе увечий и даже на суицид.

При этом администрация сервисов не успевает следить за контентом и вовремя его удалять. Хэнкок оценил меры, уже принятые руководством соцсетей, однако отметил, что их недостаточно, сообщает портал Газета.ru.