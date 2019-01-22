Телепатия: в России тестируют аппарат для чтения мыслей

Российские медики приступили к тестам устройства, позволяющего передать фразы на компьютер усилием мысли. Об этом сообщил исполнительный директор отраслевого союза НТИ "НейроНет" Александр Семенов.

Интерфейс типа мозг-машина в будущем позволит людям, пережившим инсульт и/или по какой-либо причине утратившим возможность вербального общения, набирать текст на персональном компьютере при помощи мысли.

Комплекс под названием "Нейрочат" представляет собой уникальный аппарат, нейрогарнитуру и специальный интерфейс - все это призвано позволить пользователю выводить на экран свои мысли, визуализируя буквы.

Человеку следует сконцентрироваться на задуманной букве алфавитной матрицы на компьютере, чтобы набрать текст. Также пациенты смогут использовать устройство для общения с людьми при помощи Интернета.