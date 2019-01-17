Администрация гостиницы в японской префектуре Нагасаки, в которой большинство живых сотрудников заменили роботами, приняла решение вернуть на работу людей, так как роботы не справляются.

Гостиница Henn-na открылась в городе Сасебо в 2015 году и попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый в мире отель, в котором постояльцев обслуживают высокотехнологичные современные роботы.

В этом году руководство отеля приняло решение сократить часть электронных работников и нанять живых людей, так как роботы не справляются с обязанностями. Они оказались попросту неэффективны.

Например, робот на стойке регистрации так и не научился делать копии документов постояльцев. Робот-помощник воспринимал храп гостей как сигнал к активации и будил их фразой "Чем я могу помочь?".

Робот-консьерж мог предоставить подробную информацию о завтраке, но не умел вызывать такси. Роботы-носильщики доставляли вещи в 24 номера из 100 и частенько застревали в коридорах, не сумев разъехаться.

В результате администрация заведения решила наполовину сократить штат из 243 роботов, пишет The Wall Street Journal. В частности, уволена была робот-кукла Чури, которая устанавливалась в каждом номере.



