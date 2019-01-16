Сервис Google Maps переименовал более 10 детских садов Москвы в крематории. При введении в строку поиска запроса "крематорий" на карте отображаются геолокации столичных дошкольных учреждений.



Внимание на это обратила газета "Вечерняя Москва". В компании утверждают, что подобное переименование связано с техническим сбоем, и в настоящий момент специалисты работают над его устранением.

"Это связано с технической ошибкой, которая будет исправлена в ближайшее время", - сказали в пресс-службе Google, передает в среду агентство ТАСС. Однако на картах сервиса пока все по-прежнему.



















Фото: скриншот АН.