Пользователи Сети ломают голову над новой оптической иллюзией с котом

Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовала пост с "полосатой картинкой", предложив всем желающим отыскать на ней пушистое животное. Иллюзия мгновенно распространилась по Сети.

При этом отмечается, что найти кота на картинке можно, если потрясти головой или встряхнуть смартфон. А некоторые пользователи могут увидеть мурлыку, сняв очки, или удалившись от монитора.

Несмотря на то, что картинка состоит из черно-белых полосок, люди отмечают, что само изображение - в цвете. Правда, некоторая часть пользователей разглядела на нем не кота, а собаку.

На просторах сети Интернет люди ломают головы над загадкой странных полосок: пользователи никак не могут понять, в чем заключается секрет этой необычной оптической иллюзии.



