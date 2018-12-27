Хакеры в 2019 году атакуют объекты критической инфраструктуры

Компания InfoWatch, занимающаяся кибербезопасностью, предсказывает новые угрозы в 2019 году. Атакам хакеров могут подвергнуться важные системные объекты во всех странах мира - энергетические станции, объекты связи и другие объекты критический инфраструктуры.



Непосредственно граждан коснутся атаки из интернета на облачные хранилища информации, банковские сервисы, беспилотные автомобили, "умные" дома и города через различные датчики. Велик риск утечки персональных данных физических лиц. Специалисты объясняют это отставанием в развитии информационной безопасности от самих интернет-сервисов.



В 2018 году самым громким взломом систем безопасности был инцидент с госструктурами Индии, из которых похищено колоссальное количество данных. Специалисты говорят, что за год количество утечек в интернет выросло на 5% в сравнении с прошлым годом, в том числе и по вине сотрудников компаний.



