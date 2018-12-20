С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка данных пользователей

С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных. В свободном доступе оказались более 400 квитанций в формате pdf. Согласно адресу ссылок, документы размещены на сайте pay.mos.ru.

Как сообщают "Известия", это оплаченные квитанции физлиц за услуги ЖКХ, а также данные о платежах, получателями которых являются управление ГИБДД и общеобразовательные учреждения.

Во многих квитанциях есть личные данные не только родителей, но и их детей, а в графе "назначение платежа" прописана конкретная образовательная услуга, уточняет портал РБК.

Речь идет, в частности, о квитанциях за занятия у определенного преподавателя или тренера. В документах, направляемых в МВД, говорится о штрафе за административное правонарушение.

IT-специалисты, опрошенные изданием, предположили, что такие утечки происходят, так как поисковая система по умолчанию добавляет все страницы, которые не запрещены к выдаче.