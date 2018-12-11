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Роскомнадзор наказал Google
11 декабря 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Если компания не начнет выполнять предписания, против нее будет возбуждено второе административное дело.
Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров. Дело в том, что компания отказалась подключиться к реестру запрещенных ресурсов и фильтровать сайты, находящиеся в нем, пишет РБК.
Он добавил, что Роскомнадзор продолжит напоминать Google о необходимости соблюдать законодательство РФ, а в случае нового отказа продолжит возбуждать административные дела в отношении компании.
По словам Жарова, до конца года Роскомнадзор также проведет проверку Twitter и Facebook, чтобы выяснить, соблюдают ли компании российские законы о защите и локализации персональных данных.
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