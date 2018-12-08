Прототип аэротакси на тест-драйве в «Сколково» упал в сугроб

В инновационном центре "Сколково" во время презентации упал прототип аэротакси. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что аппарат поднялся в воздух, а через несколько секунд упал на снег. Беспилотное такси уже здесь

Генеральный директор компании-разработчика "Бартини" Илья Ханыков предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.

"Если в данную погоду положить на то же время обычный телефон на землю, он также окажется разряженным. Нужно внимательно учитывать температурный режим", - пояснил он.



