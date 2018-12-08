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Прототип аэротакси на тест-драйве в «Сколково» упал в сугроб
8 декабря 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
В инновационном центре "Сколково" во время презентации упал прототип аэротакси. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что аппарат поднялся в воздух, а через несколько секунд упал на снег.
Генеральный директор компании-разработчика "Бартини" Илья Ханыков предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.
"Если в данную погоду положить на то же время обычный телефон на землю, он также окажется разряженным. Нужно внимательно учитывать температурный режим", - пояснил он.
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