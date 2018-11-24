Хакеры рассказали об антироссийской программе Великобритании

Хакерская группа Anonymous опубликовала документы, как они утверждают, британского проекта Integrity Initiative, который занимается привлечением внимания к угрозе со стороны России.

Великобритания, по их предположению, могла использовать проект для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Речь о проектных заявках на финансирование. Гранты были выделены управлением НАТО по публичной дипломатии,Ггосдепом, Facebook, фондом Смита Ричардсона, бизнесменами ФРГ и минобороны Литвы.

Кроме того, как следует из документов, при участии Integrity Initiative в Литве были созданы специальные сети так называемых "эльфов" для борьбы с "российскими интернет-троллями".