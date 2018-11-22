Российским школьникам удалось взломать систему безопасности Tesla

Российские школьники неоднократно взломали систему безопасности электрокара Tesla. Это случилось на мероприятии "Кибервызов", которое прошло в Сочи. Об этом накануне сообщил телеканал НТВ.

Шесть десятков учеников образовательного центра Сириус приняли "Кибервызов". Это специальный квест, разработанный для талантливых старшеклассников со всей России.

По сценарию, школьники должны были предотвратить ядерную катастрофу, угрожающую планете, и найти уязвимости в системах безопасности автомобиля Tesla, что им с успехом и удалось сделать.

Была разработана двухуровневая конструкция, имитирующая бункер — центр управления системами обороны страны. За 2,5 часа надлежало отбить хакерскую атаку и обезвредить ракету.

Российским ученикам также предложили взломать Tesla Model S предполагаемых злоумышленников, чтобы получить из бортовых компьютеров устройства данные об их местонахождении.