Алиса из волшебной страны Яндекс представляет умных помощников

Два новых гаджета от Яндекса с помощницей Алисой в ближайшее время появятся в продаже в России. Это IRBIS A и DEXP Smartbox, разработанные по заказу поисковой системы сторонними производителями. Оба устройства будут продаваться по 3290 руб. и созданы на платформе Yandex.IO.



Гаджеты будут помогать с решением несложных проблем в доме. Например, поставят таймер на кухне, расскажут сказку в детской, поделятся новостями в гостиной, подскажут время, напомнят о запланированных делах. Они работают как от электрической сети, также их можно подключить к внешней акустике. Покупатели умных устройств получат бесплатно полугодовую подписку на некоторые сервисы Яндекса.



Помимо IRBIS A и DEXP Smartbox «Алиса» уже живёт в детских часах Elari KidPhone 3G и наушниках Sony Xperia Ear Duo, а также на Станции, в Навигаторе, Браузере и других сервисах «Яндекса».



