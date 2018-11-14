Сайты знакомств уличили в продаже анкет миллионов пользователей

Данные миллионов пользователей интернет-сайтов знакомств оказались в открытом доступе, пишет портал Vice Motherboard со ссылкой на исследование берлинской некоммерческой организации. В Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств

Исследователи смогли приобрести у брокера данные более чем миллиона пользователей подобных сервисов всего за 153 доллара, пишут авторы проведенного интернет-расследования.

В частности, данные содержат фотографии, пол, возраст, информацию о профессиональной деятельности, адреса электронной почты и указание сексуальной ориентации, передает "360".

На сайте, торгующем анкетами, указано, что все профили являются подлинными страницами пользователей, а продажа анкет является политикой компании и не нарушает законодательство.