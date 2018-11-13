В Москве покупатели расплатились за смартфон ванной мелочи

В один из салонов связи, расположенный в российской столице, двое молодых людей накануне принесли ванну, наполненную монетами. Средства должны были пойти на покупку дорогостоящего смартфона.

Покупатели приобрели гаджет стоимостью более чем 100 тысяч рублей. Отмечается, что на подсчет финансов из ванной у продавца ушло от 1,5 до 2-х часов.

После оформления покупки молодые люди удалились, захватив с собой ванну, в которой на тот момент, как ни странно, еще оставались деньги, передает РИА Новости.