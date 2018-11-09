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К чему приведет появление беспилотников на российских дорогах
9 ноября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
С весны 2019 года по улицам Москвы и Татарстана начнут курсировать автомобили, «с системами, не требующими физического воздействия со стороны водителя», а проще говоря – беспилотники.
Это значит, что прогресс берет свое, а скептики, выступавшие с заявлениями типа «на российских дорогах такого не произойдет никогда», посрамлены и могут убираться восвояси. Да, пока что это экспериментальный проект, в котором принимают участие не более двухсот беспилотных машин на каждый регион. Но это, тем не менее, означает, что будущее уже наступило, здесь и сейчас.
Из этого следует, во-первых, что российским таксистам и дальнобойщикам уже можно начинать готовиться к смене профессии. Со временем беспилотники возьмут на себя нелегкий труд представителей этих профессий. Никакие ДТП с участием беспилотников или протестные акции таксистов и дальнобойщиков уже не отменят и не изменят уверенную поступь прогресса. Также вероятно (но не факт), что внедрение беспилотников повлечет снижение стоимости поездок и грузоперевозок.
А во-вторых, внедрение беспилотников создаст тысячи новых рабочих мест. Ведь, прежде чем выпустить ИскИн на дорогу, его нужно будет обучить безопасному вождению. «ИИ за рулем» должен уметь различать дорожную разметку, сигналы светофора, пешеходов и автомобили на дорогах. Поэтому новые профессии будут связаны с AI (искусственный интеллект), VR (виртуальная реальность), цифровыми коммуникациями и масс-медиа.
К слову, все вышеперечисленное относится не только к ИИ. Людям с каждым днем становится все сложней ориентироваться в информационном океане, поэтому специалист, могущий помочь разобраться в этом вопросе, точно не останется без работы, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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