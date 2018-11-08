Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
8 ноября 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг сразу в нескольких странах мира, начиная с шести вечера по московскому времени. Пользователи жалуются на многочисленные сбои.
Основные проблемы наблюдаются в функционировании сайта - у 18% юзеров, во входе в личный аккаунт - у 20% пользователей, загрузке новостей и в работе приложения - 62%.
Больше всего жалоб за это время поступило от пользователей, проживающих в Великобритании, Нидерландах, а также во Франции и Соединенных штатах Америки.
На текущий момент от руководства социальной сети не поступало никаких комментариев, либо заявлений, связанных со сложившейся ситуацией, а также прогнозами относительно ее решения.
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