Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг сразу в нескольких странах мира, начиная с шести вечера по московскому времени. Пользователи жалуются на многочисленные сбои.

Основные проблемы наблюдаются в функционировании сайта - у 18% юзеров, во входе в личный аккаунт - у 20% пользователей, загрузке новостей и в работе приложения - 62%.

Больше всего жалоб за это время поступило от пользователей, проживающих в Великобритании, Нидерландах, а также во Франции и Соединенных штатах Америки.

На текущий момент от руководства социальной сети не поступало никаких комментариев, либо заявлений, связанных со сложившейся ситуацией, а также прогнозами относительно ее решения.