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Илон Маск: «Теперь я ничто для Tesla»
30 октября 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Основатель и глава всемирно известной компании Tesla Илон Маск ушел с поста председателя концерна и удалил с официального сайта предприятия свои должности, чтобы "посмотреть, что будет".
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. Маск пояснил, что сделал это на прошлой неделе, чтобы "посмотреть, что произойдет".
"Теперь я Ничто для Tesla. Кажется, пока все в порядке", - резюмировал бизнесмен. Компания данные события пока никак не комментирует.
Deleted my Tesla titles last week to see what would happen. I’m now the Nothing of Tesla. Seems fine so far.— Elon Musk (@elonmusk) 29 октября 2018 г.
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