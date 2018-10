Илон Маск: «Теперь я ничто для Tesla»

Основатель и глава всемирно известной компании Tesla Илон Маск ушел с поста председателя концерна и удалил с официального сайта предприятия свои должности, чтобы "посмотреть, что будет".

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. Маск пояснил, что сделал это на прошлой неделе, чтобы "посмотреть, что произойдет".

"Теперь я Ничто для Tesla. Кажется, пока все в порядке", - резюмировал бизнесмен. Компания данные события пока никак не комментирует.





Deleted my Tesla titles last week to see what would happen. I’m now the Nothing of Tesla. Seems fine so far.