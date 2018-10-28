В Китае построят завод, где роботы будут собирать роботов

Швейцарская компания, которая специализируется в сфере информационных технологий, сообщила о планах построить в китайском Шанхае «самую продвинутую фабрику роботов в мире».

По словам представителей фирмы, производственный центр станет одним из самых автоматизированных предприятий в отрасли: большую часть работ станут выполнять роботы.

При этом, сам завод также будет производить роботов. Несмотря на практически полностью автоматизированное производство, контролировать действия машин будут все же люди.

Известно, что в строительство будет инвестировано 150 миллионов долларов. В руководстве компании рассчитывают, что производство запустится уже в 2020 году.