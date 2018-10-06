СМИ: Google Chrome прекратит работу на 32 миллионах устройств

Браузер Google Chrome в ближайшее время прекратит работать на 32 миллионах устройств на базе Android по всему миру. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает интернет-портал IXBT.

Все дело в том, что наиболее старой версией ОС, которую будет поддерживать браузер, станет Android 4.4. А по данным портала, устаревшая система установлена на 3,2% (32 миллионах) современных устройств на базе Android.

IXBT.

По данным портала, устаревшая система установлена на 3,2% (32 млн) устройств на базе Android.