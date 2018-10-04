Пользователи Сети завороженно разглядывают греческий потолок

В сети Интернет набирает популярность видеоролик, снятый в одном из ресторанов греческого курорта Коста-Наварино. Видео, опубликованное в соцсетях, за пару дней посмотрели более 270 тысяч раз.

Большинство пользователей, увидевших необычную запись, отмечают, что потолок в греческом заведении производит на них прямо-таки гипнотический эффект.

Портал Daily Mail отмечает, что при помощи висящей ткани афинские дизайнеры хотели создать в ресторане непринужденную и вдохновляющую атмосферу.

Благодаря легкому морскому бризу, ткань импровизированного "потолка" колышется, гармонично вписываясь в морской пейзаж и будто продолжая музыку волн пляжа.



