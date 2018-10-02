В сети Интернет появился видеоролик-тизер, который может оказаться частью анонса ААА-игры по вселенной «Гарри Поттера», которую ждут с нетерпением поклонники книг о волшебнике по всему миру. Джоан Роулинг выпустила новую книгу с необычным главным героем

Короткий отрывок тизера неанонсированной ролевой ААА-игры (неформальный термин, обозначающий класс высокобюджетных компьютерных проектов) появился на портале Reddit, пишет агентство REGNUM.

В описании указано, что игра выполнена в жанре RPG, действие которой разворачивается в школе магии и волшебства Хогвартс. Игрок сможет примерить на себя роль волшебника-пятикурсника.

Пятикурсник Хогвартса замечает, что в замке и вокруг него происходят мистические и непонятные события. Как и героев книг Джоан Роулинг, пользователей ждут змеи, гоблины, приведения и маги.

В настоящий момент видеоролик недоступен. Согласно сообщению, партнер Warner Bros. Entertainment Interactive заблокировал его показ в целях соблюдения авторских прав.