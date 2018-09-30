Задачку для китайских школьников решают тысячи пользователей Сети

В сети Интернет стремительно набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае. Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions, и с тех пор пользователи ищут решение.

Детям предлагается вычислить высоту стола, исходя из того, что расстояние от головы черепахи под ним до головы кота на столе равно 170 см. А от головы кота под столом до головы черепахи на столе - 130.

По словам автора ролика, у данной задачи есть два пути решения. И каждый из этих способов предполагает необходимость «сократить» котов и черепах в математическом уравнении.

На данный момент видеозапись китайской "головоломки" набрала более 230 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. Ролик с данной задачей представлен ниже.



