Задачку для китайских школьников решают тысячи пользователей Сети
30 сентября 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
В сети Интернет стремительно набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае. Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions, и с тех пор пользователи ищут решение.
Детям предлагается вычислить высоту стола, исходя из того, что расстояние от головы черепахи под ним до головы кота на столе равно 170 см. А от головы кота под столом до головы черепахи на столе - 130.
По словам автора ролика, у данной задачи есть два пути решения. И каждый из этих способов предполагает необходимость «сократить» котов и черепах в математическом уравнении.
На данный момент видеозапись китайской "головоломки" набрала более 230 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. Ролик с данной задачей представлен ниже.
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